HOME NEWS NASIONAL

Jelang Debat Pilpres 2024, Yenny Wahid Tak Ragu dengan Track Record Ganjar-Mahfud

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |20:26 WIB
Jelang Debat Pilpres 2024, Yenny Wahid Tak Ragu dengan Track Record Ganjar-Mahfud
Yenny Wahid dan Ganjar Pranowo (Foto : Istimewa)
DEPOK - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengaku tidak meragukan track record kedua pasangan Capres-Cawapres dengan nomor urut tiga yang diusung PDIP, Perindo, PPP, dan Hanura itu jelang debat perdana Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Istighosah kemenangan Ganjar-Mahfud di Pondok Pesantren Assa'adah, Cipayung, Kota Depok pada Kamis (7/12/2023).

"Yang paling penting komitmen bukan sekedar debat dan dilihat dari track record. Nah track record Ganjar-Mahfud terutama Pak Mahfud MD soal penegakkan hukum nggak bisa diragukan lagi," kata Yenny.

"Jadi saya rasa track record berbicara bukan sekedar debat, tapi rekam jejak seorang paslon menjadi sangat menentukan," tambahnya.

Putri dari Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyebut Ganjar-Mahfud sudah cukup mengerti dengan isu penegakkan hukum maupun HAM. Ia pun mengatakan TPN pun membantu untuk memperkuat kesiapan Ganjar-Mahfud.

"Pastinya semua isu penegakkan hukum, tentang HAM pasti para Paslon kita sudah cukup mengerti dan tim juga membantu dengan makin menguatkan lagi isu yang akan dimunculkan," ujarnya.

