Mahfud MD Hadiri Istighosah Kebangsaan di Malaysia Disambut Meriah WNI

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, tiba di World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menghadiri acara sholawat dan istighosah kebangsaan, Kamis (7/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud tiba di lokasi pukul 21.20 waktu Malaysia. Kedatangan Mahfud langsung disambut meriah WNI di Malaysia yang menjadi peserta acara tersebut. Mereka dengan lantang mengumandangkan sholawat badar untuk mengiringi Mahfud MD.

Mahfud terlihat menggunakan batik bernuansa ungu dan putih. Tidak lupa kopiah hitam, serta atribut syal putih dengan motif kotak-kotak hitam.

Tidak hanya Mahfud yang menggunakan atribut, para peserta sengaja mengeluarkan telepon seluler miliknya untuk berswafoto bersama pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo itu. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu pun berdesakan untuk bisa berjabat tangan langsung Mahfud MD.