INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hamka Haq Meninggal, Ganjar : Saya Beruntung Sering Dinasihati Beliau

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:11 WIB
Ganjar melayat ke rumah duka Hamka Haq. (MPI)
Ganjar melayat ke rumah duka Hamka Haq. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melayat ke rumah duka politikus senior PDI Perjuangan sekaligus guru besar UIN Alauddin, Prof Dr Hamka Haq. Kepergiannya sangat meninggalkan luka yang mendalam bagi Ganjar.

Hamka Haq meninggal dunia, pada Kamis (7/12/2023). Yang dikagumi Ganjar, Hamka tidak pernah pelit memberikan segudang ilmu yang dimiliki kepada banyak orang. Iya juga sering mendapatkan nasihat positif semasa hidupnya.

"Prof Hamka itu dulu tetangga saya saat di Cibubur. Beliau seorang alim, ulama, ilmunya dan wawasannya luas. Saya orang yang beruntung karena sering mendapat banyak nasihat dari beliau," kenang Ganjar.

Ganjar tiba di rumah duka sekira pukul 18.30 WIB, usai melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Sesampai di rumah duka, terlihat Ganjar duduk di hadapan jenazah Hamka untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir.

Ganjar mengaku, ketika sedang mendapatkan persoalan, Hamka lah salah satu orang yang akan diajak diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia mengatakan seluruh kebaikan Hamka terhadap dirinya tidak akan pernah dilupakannya.

"Beliau orang yang sangat baik, kalau ketemu saya, saya selalu ditepuk-tepuk, dipeluk dan didoakan. Beliau selalu bilang, sabar, tabah dan jalan terus. Sebuah doa yang sangat tulus," jelasnya.

Semasa hidup, kata Ganjar, Hamka dikenal sebagai sosok yang loyal dan pekerja keras. Kecerdasan dan sifat welas asihnya akan menjadi panutan.

"Maka saya tadi pesan pada putra-putri beliau untuk terus menyebarkan ajaran baik Prof Hamka. Beliau orang yang sangat luar biasa. Saya berdoa untuk beliau," tuturnya.

