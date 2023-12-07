Mahfud MD Ajak Relawan Madura di Malaysia Nyanyi Tanduk Majeng

KUALA LUMPUR - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, mengajak relawan asal Madura yang saat ini berada di Malaysia untuk menyanyikan lagu 'Ole Olang'.

Hal tersebut dilakukan Mahfud di sela-sela acara sholawat dan istighosah kebangsaan bersama WNI di Malaysia yang diselenggarakan di World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (7/12/2023).

Awalnya, Mahfud mengajak para relawan untuk bersholawat bersama. Setelah itu, ia menanyakan apakah ada orang Madura di tengah-tengah relawan yang hadir pada malam ini.

"Di sini ada orang Madura enggak?" kata Mahfud.

Kemudian, para relawan asal Madura pun kompak mengangkat tangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka memang sengaja menggunakan baju belang merah putih yang menjadi ciri khas warga Madura.

"Wih banyak ya," kata Mahfud merespons jumlah relawan Madura yang mengangkat tangan.

Setelah itu, Mahfud mengajak seluruh relawan khususnya yang berasal dari Madura untuk menyanyikan Ole Olang yang merupakan lirik lagu Tanduk Majeng. Mahfud lalu bernyanyi sambil menyebut lirik lagu tersebut ole olang yang diikuti para relawan.

"Yang dari Madura ini kalau saya ajak menyanyi lagu Madura bisa tidak? Betul? Lagu ole olang (lirik lagu Tanduk Majeng)," katanya.