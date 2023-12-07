Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri, Brigjen Sentot Jadi Kepala Densus 88 Antiteror

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |22:43 WIB
Mutasi Polri, Brigjen Sentot Jadi Kepala Densus 88 Antiteror
Mutasi Polri, Brigjen Sentot jadi Kepala Densus 88 Antiteror. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Sentot Prasetyo menjadi Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror Polri. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Posisi ditinggalkan Brigjen Sentot akan diisi Brigjen I Made Astawa, sebagai Wakil Kepala Densus 88 Antiteror Polri.

Irjen Marthinus Hukom yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Densus 88 Antiteror Polri nantinya mengisi jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Masih dalam Telegram itu, Kapolri juga menunjuk Brigjen Aan Suhanan ditunjuk menjadi Kakorlantas Polri menggantikan Irjen Firman Shantyabudi yang memasuki masa pensiun.

Kemudian, Kapolda NTT yang saat ini dijabat Irjen Johanis Asadoma akan digantikan oleh Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.

Lalu, Brigjen Johnny Eddizon Isir dirotasi menjadi Kapolda Papua Barat.

Halaman:
1 2
      
