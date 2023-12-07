Orasi Kebangsaan dan Konser Musik Ramaikan Peringatan Hari Antikorupsi dan HAM di GBK

JAKARTA - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 dan 10 Desember, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) akan menggelar acara akbar kolaborasi antara orasi kebangsaan dan konser musik bertajuk: Panggung Rakyat:”Bongkar”, di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu, 9 Desember 2023.

“Konsep kreatif acara ini akan memberikan experiences kepada masyarakat Indonesia yang hadir di Stadion Madya GBK Senayan,” ujar Ketua Pelaksana Raiden Soedjono, di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

“Mereka tak hanya menyaksikan orasi kebangsaan dan konser musik saja, tapi juga sebuah atmosfer sejarah masa lalu Indonesia yang tak terlupakan yang dikemas dalam bentuk seni instalasi dan foto,”sambungnya.

Dia mengatakan, komunitas seniman, budayawan, akademisi, mahasiswa, profesional agamawan, aktivis anti KKN, LSM serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam ASDI dijadwalkan hadir mengisi acara ini.

“Khusus untuk konser musik, Panggung Rakyat ‘Bongkar’, akan menampilkan musisi dengan reputasi karya lagu kritikal. Seperti lagu ‘Bongkar’, yang dipopulerkan oleh grup band Swami (Sawung Jabo, Iwan Fals, Jockie Suryoprayogo, Totok Tewel, Naniel, Inisisri, Nanoe). Diksi ‘Bongkar’ pun dipilih sebagai tema sentral dari Panggung Rakyat tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri, mengatakan momen panggung rakyat bongkar ini merupakan semacam kesadaran kolektif antara musisi dengan para aktivis, bersuara tentang kondisi bangsanya dan tentang potensi permasalahan bangsa dimasa yang akan datang.