Ciptakan Sejumlah Lagu, Musisi Tanah Air All Out Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

JAKARTA - Dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, semakin meluas ke berbagai kalangan. Seperti ditunjukan sejumlah artis yang menyatakan dukungan ke paslon nomor urut tiga tersebut dengan berbagai cara, termasuk menciptakan berbagai macam lagu.

Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Haris Pertama mengatakan, Ganjar-Mahfud mendapat banyak dukungan dari kalangan artis, seniman, dan budayawan.

“Hal itu dapat kita lihat dari banyaknya pegiat seni yang mengawal Ganjar dan Mahfud MD saat mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu lalu,” ujar Haris, Kamis (7/12/2023).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ini meyakini, jika Ganjar-Mahfud memimpin Indonesia, maka keduanya akan memperhatikan seluruh insan seni Tanah Air untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam berkesenian.

“Selain peduli dengan rakyat kecil, Ganjar-Mahfud juga sangat peduli dengan seniman dan ekonomi kreatif. Ruang anak muda ini perlu didorong dan perlu mendapat pendampingan,” ujar Haris.

Sementara itu, Cameria Happy Pramita, atau yang akrab disapa Mita The Virgin, memberikan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud dengan membuat lagu berjudul Gama Metal (Ganjar - Mahfud menang total).

“Lagu Gama Metal ini bentuk dukungan saya kepada Ganjar-Mahfud yang peduli seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Lagu ini ciptaan saya dan liriknya ditulis oleh Bang Haris Pertama,”ujar Mita.

Mita yang juga fungsionaris DPP KNPI ini mengatakan, Ganjar-Mahfud juga telah mendengar lagu Gama Metal. Keduanya menyambut baik dan sangat suka dengan lirik yang ditulis Bersama Haris Pertama.

“Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat suka dengan lagu Gama Metal. Lagu tersebut sudah diupload di channel Youtube Haris Pertama dan mendapat respons yang positif,” imbuhnya.

Lirik lagu tersebut kata Mita, juga sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari Ganjar dan Mahfud MD.

“Seperti Pak Ganjar yang selalu bergerak bersama rakyat dan Pak Mahfud merupakan pendekar penegak hukum sehingga tercipta keadilan untuk Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Mita berharap, jika Ganjar-Mahfud memimpin negeri, dapat memperhatikan seniman dan pelaku ekonomi kreatif dengan membuat regulasi yang lebih jelas.

“Kita berharap ada Undang-Undang yang melindungi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Serta memperhatikan Musisi seperti kami ini,” tandasnya.

Hal senanda juga diutarakan, Dara Rizki Ruhiana atau biasa disapa Dara The Virgin yang juga memberikan dukungannya kepada Ganjar-Mahfud.

“Saya 100 persen mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Salah satu bentuk dukungan saya adalah dengan menyanyikan lagu bersama Mita yang berjudul Gama Metal, Ganjar - Mahfud menang total),” urainya.