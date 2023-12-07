Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan WNI di Malaysia, Mahfud MD Bakal Perjuangkan Hak PMI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |23:57 WIB
Di Hadapan WNI di Malaysia, Mahfud MD Bakal Perjuangkan Hak PMI
Mahfud MD bakal perjuangkan hak PMI. (Ist)
KUALA LUMPUR - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri acara shalawat dan istighosah kebangsaan di hall World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (7/12/2023). Acara tersebut dihadiri ribuan warga negara Indonesia (WNI) dari berbagi wilayah di Malaysia.

Pada kesempatan itu, Mahfud menyebut akan memperjuangkan hak pekerja migran Indonesia (PMI). Sebab mereka yang telah menerima upah di negeri orang terkadang masih dianggap sebagai pekerja ilegal.

Menurutnya itu menjadi permasalahan serius yang harus ditangani pemerintah. Sembari memperjuangkan hak tersebut, pihaknya juga akan mencari alternatif lain dengan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Kepala BP2MI, Pak Benny sudah bekerja keras. Saya tahu juga, banyak pekerja Malaysia yang ada di perkebunan yang dianggap ilegal. Itu akan kami perjuangkan agar jadi legal. Sembari di Indonesia tetap dibuka juga lapangan kerja. Ini adalah tugas dan kewajiban negara, siapapun yang memimpin tidak boleh diabaikan," kata Mahfud.

Dalam acara tersebut turut hadir penceramah kondang KH Ahmad Muwaffiq (Gus Muwaffiq), Majelis Pemuda Bersholawat At Taufiq, Gus Khoiron Zaini, politisi Partai Hanura sekaligus Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dan politisi PDI Perjuangan Prasetyo Edhi Marsudi.

Ia juga mengajak seluruh WNI yang ada di Malaysia untuk menentukan nasib bangsanya untuk lima tahun ke depan melalui pemilu. Sebab siapapun nantinya pemimpin yang akan terpilih akan memberikan efek terhadap PMI dalam menentukan suatu kebijakan.

"Negara sudah menentukan calon-calon, silakan saudara pilih sendiri. Siapa yang paling tepat memimpin Anda dan jadi wakil Anda. Gunakan hak ini dengan sebaik-baiknya," ajak Mahfud.

