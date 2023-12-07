Perkara Tidak Mau Beri Uang, Remaja Disabilitas Dianiaya Kawanan Pengamen di Cakung

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Cakung menangkap dua orang pelaku pengeroyokan berinisial IA (35), MA (25) yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja DJ (18) di kawasan traffic light auri KM 25 arah Pulogadung, Ujung Menteng, kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra mengatakan, kasus pengeroyokan ini bermula pada pada Rabu (15/11/2023). Di mana pelaku berjumlah tiga IA, MA dan A (buron) sedang mengamen dan mendekati korban DJ di lampu merah.

Lantaran tidak dikasih uang, pelaku A mendorong helm korban dengan tangannya hingga terdorong ke belakang. Pelaku MA kemudian membenturkan dahinya ke dahi korban dan pelaku IA dan pelaku A memukul korban di bagian pelipis mata sebelah kanan.

“Korban sedang berkendara. Korban ini merupakan penderita tuna rungu dan tuna wicara. Setelah A terakhir memukul, oleh salah satu saksi yang ada di lokasi kejadian kemudian dilerai," Kata Panji saat dikonfirmasi pada Rabu (6/12/2023).

"Lalu korban kembali ke rumah dan melaporkan kejadian ke orangtua, dan orangtua melapor ke Polsek Cakung,” Sambungnya.

Akibat dari kejadian tersebut, DJ mengalami luka pada bagian pelipis mata kanan dan perlu mendapatkan perawatan medis.

Panji menjelaskan pihaknya menangkap dia pelaku IA dan MA keesokan harinya pada Kamis (16/11/2023) di lokasi yang serupa dengan kejadian. Sementara itu pelaku A masih dalam proses pencarian. Dari hasil pemeriksaan IA merupakan residivis kasus serupa.