HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tetangga Sebut 4 Anak Tewas di Jagakarsa Berawal dari KDRT Sang Ibu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:31 WIB
Tetangga Sebut 4 Anak Tewas di Jagakarsa Berawal dari KDRT Sang Ibu
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Tetangga 4 anak tewas di Jagakarsa, Titin Rohmah (49) menyebutkan, sejatinya kasus 4 anak tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu berawal dari adanya kasus KDRT yang dialami sang ibu, D oleh suaminya, P.

"Awalnya hari Sabtu KDRT, istrinya di KDRT dibawa ke RS, habis itu pulang pak Panca (terduga pelaku) ke sini ngurusin anaknya. Hari Minggu keluar sore anaknya, habis itu sudah nggak ada cerita lagi," ujarnya pada wartawan, Rabu (6/12/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, dia baru tahu persoalan KDRT itu dialami oleh ibu 4 anak tewas saat adik D hendak mengantarkan D berangkat kerja dari rumah kontrakannya. Adik D, kala itu memanggil-manggil D yang datang menjemputnya, hanya saja tak kunjung keluar.

"Jadi waktu KDRT, pertama datang adeknya mau nganter kerja (istri pelaku) ke kantor, dipanggil nggak keluar, pas ditendang pintu, istrinya lagi digebukin Pak Panca," tuturnya.

 BACA JUGA:

Dia mengungkap, adik D melihat kakaknya itu tengah dipukuli suaminya, P sehingga dia meminta pertolongan. Tak lama, Babinsa dan dan pihak RT datang menolong D hingga akhirnya D pun dilarikan ke rumah sakit.

"Istrinya sudah pada benjol jidatnya, ada tiga atau empat, muntah darah pas ada Babinsa sama Pak RT," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
