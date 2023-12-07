Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diminta Tandatangan Surat Pernyataan Tidak Ada Unsur Politik, Butet: Apa Itu Bukan Intimidasi?

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:55 WIB
Diminta Tandatangan Surat Pernyataan Tidak Ada Unsur Politik, Butet: Apa Itu Bukan Intimidasi?
Teater Butet Kertaredjasa diintimidasi/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA - Seniman Butet Kartaredjasa menegaskan bahwa dirinya mendapatkan intimidasi dari pihak kepolisian lantaran pentas teater budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Jumat, (1/12/2023). Kendati, polisi telah membantah tuduhan tersebut.

Butet menuturkan intimidasi tersebut berbentuk kewajiban panitia untuk menandatangani surat pernyataan yang diberikan polisi. Polisi meminta agar teater itu tidak bermuatan unsur politik.

 BACA JUGA:

"Lah wong tim kami diwajibkan tandatangan dengan redaksional berkomitmen bahwa kegiatan tersebut tidak mengandung unsur politik," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (6/12/2023).

"Apa itu bukan intimidasi? Apa ini bukan sejenis pembungkaman, melawan kebebasan berekspresi?," tambahnya.

 BACA JUGA:

Kata dia, intimidasi tidak selalu bersifat verbal atau tindakan fisik. Menurut Butet, surat pernyataan tersebut juga salah satu bentuk intimidasi.

"Ini contoh blanko yang harus ditandatangani melengkapi perizinan. Demikian penjelasan saya," katanya.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan pihaknya tidak mencampuri pentas teater tersebut.

Halaman:
1 2
      
