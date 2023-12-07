Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabar Duka, Bocah SD Korban Bully hingga Kaki Diamputasi Meninggal Dunia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |10:01 WIB
BEKASI - Fatir Arya Adinata (12) siswa SDN 09 Jatimulya yang sempat menjadi korban bullying teman sepantarnya meninggal dunia. Fatir meninggal setelah beberapa bulan menghadapi kanker tulang yang dideritanya.

Fatir merupakan korban bullying dengan cara diselengkat oleh teman-temannya. Akibat tindakan bullying itu, Fatir mengalami cidera serius hingga dipercaya keluarganya menjadi pemicu kanker tulang.

“Betul, Fatir sudah meninggal dunia,” kata Kuasa Hukum Fatir, Mila Ayu Dewata saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (7/12/2023).

Mila menjelaskan Fatir meninggal pada Kamis (7/12) hari ini pada pukul 02.25 WIB. Bocah malang itu meninggal dunia di Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat.

“Meninggal tadi di rumah sakit Hermina pada pukul 02.25 dini hari,” ucapnya.

Kini, Fatir telah dibawa ke rumahnya dan telah dimandikan. Rencananya jenazah Fatir akan langsung dikuburkan pada hari yang sama.

“Rencana akan dimakamkan di TPU Padurenan ba’da zuhur,” tutupnya.

