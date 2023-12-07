Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Beton Penyangga Jembatan Baru di Tangsel Miring

Hambali , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:02 WIB
Viral! Beton Penyangga Jembatan Baru di Tangsel Miring
Jembatan Miring di Tangsel/Foto: MNC Portal
TANGSEL - Beton penyangga jembatan yang sedang dibangun di wilayah Sari Mulya, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), bergeser hingga mengalami kemiringan dari posisi awal. Hal ini langsung mendapat sorotan banyak pihak dan viral di media sosial.

Proyek jembatan dengan bentang 12,6 meter dan lebar 10 meter itu dibangun sebagai akses pendukung menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sari Mulya. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp3,8 miliar untuk pembangunannya.

Pantauan Okezone di lokasi, pembangunan jembatan terus berjalan. Sejumlah pekerja dilengkapi 2 unit ekskavator beraktivitas di sana. Jembatan itu sendiri dibangun melintasi aliran sungai yang mengalir deras di bagian bawah.

Namun yang menyedot perhatian, satu bagian beton penyangga terlihat miring. Retakan-retakan juga nampak jelas di dinding luar jembatan. Dua anggota DPRD Tangsel, Alexander Prabu dan Zulham Firdaus langsung bereaksi dan mengecek ke lokasi.

"Saya sudah lihat sendiri ke lapangan, ini kelihatannya memang miring. Menurut informasi dari warga, tadinya tidak miring karena dilewati alat berat jadi miring,"ujarnya, Kamis (7/12/2023).

"Saya minta ini Kepala dinas menegur Pimpronya, harus dibenerin. Nggak bisa diteruskan, karena ke depan ini kan berbahaya. Sungai di sini juga kan deras,"sambungnya.

Menurutnya, seluruh struktur jembatan harus dicek ulang guna memastikan daya tahan saat dilintasi kendaraan berat.

Kondisi demikian akan ditanyakan langsung pada rapat kordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK).

