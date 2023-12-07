Kasus Tewasnya 4 Bocah di Jagakarsa, Polisi Periksa Lima Saksi

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah memeriksa 5 orang saksi di kasus tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun pelaku yang telah diperiksa juga telah dipindahkan ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur penanganan medisnya.

"Ada 5 orang saksi yang sudah diperiksa. Karena LP di Polsek Jagakarsa, atas petunjuk Bpk Kapolres Penanganan perkara diambil alih oleh Polres," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, Polres Jakarta Selatan juga telah mengambil alih penanganan perkara tewasnya 4 anak di Jagakarsa tersebut. Namun, dia tak merincikan sudah sejauh mana penanganan perkara tersebut.

Hanya, dia menyebutkan, jenazah 4 bocah tersebut telah dibawa ke RS Polri guna dilakukan proses visum dan autopsi. Begitu juga dengan ayah korban, P telah dipindahkan penanganan medisnya ke RS Polri.

"Semalam 4 mayat sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati, sudah dilakukan pemeriksaan Visum dan outopsi. Orang tua laki-laki (ayah) dari ke 4 korban inisial P yang diduga sebagai pelaku juga dipindahkan ke RS Polri, Kramatjati untuk memudahkan dalam proses penanganan perkaranya," katanya.

(Awaludin)