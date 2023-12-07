Sebut Motif Pembunuhan 4 Anak karena Ekonomi, Ketua RT: Sudah Nunggak Kontrakan 6 Bulan

JAKARTA - Ketua RT 04, Yacob menyebutkan bahwa pihaknya curiga adanya dugaan motif ekonomi dalam kasus pembunuhan 4 bocah di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pasalnya, orangtua 4 bocah tersebut, P dan D telah nunggak kontrakan selama 6 bulan lamanya.

"Mungkin ekonomi juga karena sudah 6 bulan belum dibayar ini kontrakan, baru 3 bulan dia bayar," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, pasangan suami istri tersebut baru 9 bulan lamanya mengontrak di Jalan Kebagusan Raya, Gang Langgar III, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun, selama tinggal mengontrak itu, mereka dikenal sebagai pribadi tertutup lantaran tak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar.

"Tadinya sopir (profesi P), sekarang menganggur, kalau istrinya kerja swasta enggak tahu di mana," tuturnya.