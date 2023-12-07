Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa, Orangtuanya Ngaku Pasangan Nikah Sirih

JAKARTA - Ketua RT 04, Yacob menyebutkan, sejatinya orangtua 4 anak yang tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan merupakan pasangan nikah sirih. Hal itu diketahuinya saat dia meminta KTP dari ayah korban, Panca alias P.

"Saya mintakan KTP sama Panca enggak di kasih-kasih, alesannya nikah di bawah tangan (siri), jadi belum bisa ada KK," ujar Yacob pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, ayah 4 anak tersebut, P sejatinya berasal dari Aceh, sedangkan ibu korban, D merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun dia tahu peristiwa tewasnya 4 bocah itu pasca adiknya mengeluh dengan bau tak sedap di lingkungan rumahnya.

"Adik saya ke rumah, pak ini gimana saya nih di rumah kebauan gak bisa makan, nah ini saya cari-cari dari rumah ini karena ada lalat masuk dari lobang (ventilasi WC). Akhirnya saya cari kunci ke yang punya rumah," tuturnya.

Dia menerangkan, dia lantas memanggil adik ibu korban, D untuk mengecek kondisi rumah D itu lantaran terdapat bau tak sedap. Saat adiknya datang dan mengeceknya, ternyata sudah ada korban jiwa di rumah tersebut.

"Anaknya di kamar, bapaknya di kamar mandi," katanya.

