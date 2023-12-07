Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa, Orangtuanya Ngaku Pasangan Nikah Sirih

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:33 WIB
Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa, Orangtuanya <i>Ngaku</i> Pasangan Nikah Sirih
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua RT 04, Yacob menyebutkan, sejatinya orangtua 4 anak yang tewas di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan merupakan pasangan nikah sirih. Hal itu diketahuinya saat dia meminta KTP dari ayah korban, Panca alias P.

"Saya mintakan KTP sama Panca enggak di kasih-kasih, alesannya nikah di bawah tangan (siri), jadi belum bisa ada KK," ujar Yacob pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, ayah 4 anak tersebut, P sejatinya berasal dari Aceh, sedangkan ibu korban, D merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adapun dia tahu peristiwa tewasnya 4 bocah itu pasca adiknya mengeluh dengan bau tak sedap di lingkungan rumahnya.

"Adik saya ke rumah, pak ini gimana saya nih di rumah kebauan gak bisa makan, nah ini saya cari-cari dari rumah ini karena ada lalat masuk dari lobang (ventilasi WC). Akhirnya saya cari kunci ke yang punya rumah," tuturnya.

Dia menerangkan, dia lantas memanggil adik ibu korban, D untuk mengecek kondisi rumah D itu lantaran terdapat bau tak sedap. Saat adiknya datang dan mengeceknya, ternyata sudah ada korban jiwa di rumah tersebut.

"Anaknya di kamar, bapaknya di kamar mandi," katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188868//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Tx90_large.jpg
Diresmikan Pramono, Embung Lapangan Merah Diklaim Dapat Kurangi Banjir di 3 RW Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168321//ibu_bocah_yang_disunat_secara_misterius_liya_kamaliah-T38L_large.JPG
Ajaib! Bocah di Jagakarsa Tiba-tiba Disunat Secara Misterius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement