Cerita Ketua RT, Polisi Sempat Tengok Rumah Sebelum 4 Anak Ditemukan Tewas di Jagakarsa

JAKARTA - Ketua RT 04, Yacob menyebutkan, sejatinya beberapa hari sebelum ditemukannya 4 bocah tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan, anggota polisi Polsek Jagakarsa sempat mengecek rumah kontrakan tersebut. Namun, tak ada hal mencurigakan.

"Minggu pak polisi sudah ngontrol kemari karena Minggu itu istrinya yang di RS nelpon polisi suruh kontrol kemari karena sepi. Polisi juga enggak ada orang, gak keliatan," ujar Yacob pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, ibu 4 anak tersebut, D yang kala kejadian berada di rumah sakit menjalani perawatan medis sempat meminta polisi untuk mengecek ke rumah kontrakannya itu. Pasalnya, D khawatir dengan kondisi anaknya pasca D dianiaya oleh suaminya.

"Istrinya kan dari Sabtu di rumah sakit, sampai sekarang belum pulang karena KDRT," tuturnya.

Dia mengungkap, D mengalami KDRT pada Sabtu, 2 Desember 2023 kemarin sehingga D terpaksa dibawa ke rumah sakit. Lantas, pada hari Minggu, 3 Desember 2023 kemarin, D sempat meminta polisi untuk mengecek rumah kontrakannya tersebut.