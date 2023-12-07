Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua RT Ungkap Polisi Sempat Cek Kontrakan Sebelum Ditemukan 4 Anak Tewas di Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:47 WIB
Ketua RT Ungkap Polisi Sempat Cek Kontrakan Sebelum Ditemukan 4 Anak Tewas di Jagakarsa
TKP pembunuhan 4 anak di Jagakarsa (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua RT 04, Yacob mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum ditemukannya 4 bocah tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan, anggota polisi Polsek Jagakarsa sempat mengecek rumah kontrakan tersebut. Namun, tak ada hal mencurigakan ditemukan.

"Minggu pak polisi sudah ngontrol kemari karena Minggu itu istrinya yang di rumah sakit telepon polisi suruh kontrol kemari karena sepi. Polisi juga enggak ada orang, nggak keliatan," ujar Yacob pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, ibu 4 anak tersebut, D yang kala kejadian berada di rumah sakit menjalani perawatan medis sempat meminta polisi untuk mengecek ke rumah kontrakannya. Pasalnya, D khawatir dengan kondisi anaknya pasca dirinya dianiaya oleh suaminya.

"Istrinya kan dari Sabtu di rumah sakit, sampai sekarang belum pulang karena KDRT," tuturnya.

Dia mengungkap, D mengalami KDRT pada Sabtu, 2 Desember 2023 kemarin sehingga D terpaksa dibawa ke rumah sakit. Lantas, pada hari Minggu, 3 Desember 2023 kemarin, D sempat meminta polisi untuk mengecek rumah kontrakannya tersebut.

Halaman:
1 2
      
