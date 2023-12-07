Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Asal Usul Daerah Kapuk Muara, Dahulu dan Kini

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:12 WIB
Asal Usul Daerah Kapuk Muara, Dahulu dan Kini
Pohon Kapuk Randu (foto: dok gardencenter.co.id)
KOTA JAKARTA, sebagai ibu kota Indonesia, menyimpan sejuta cerita dan sejarah di setiap sudutnya. Salah satu daerah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah adalah Kapuk Muara. Kapuk Muara, yang terletak di tepi pantai utara Jakarta, bukan hanya sebuah kawasan perkotaan yang modern, tetapi juga merupakan peninggalan sejarah yang kaya.

Berikut sejarah dan asal usul Kapuk Muara, serta melihat bagaimana wajahnya kini seperti dilansir dari berbagai sumber:

Asal Usul Nama Kapuk Muara

Kapuk Muara, sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, memancarkan pesona sejarah dan budaya yang kaya. Nama Kapuk Muara sendiri mengandung makna yang menarik.

Sejarah asal usul nama ini dapat ditelusuri dari dua kata utama, yakni kapuk dan muara. Asal usul kata kapuk dapat dikaitkan dengan pohon kapuk randu yang tumbuh subur di daerah ini pada masa lalu.

Pohon kapuk randu memiliki batang yang kokoh dan daun yang lebat, menjadikannya pilihan ideal untuk dijadikan bahan isi kasur dan bantal. Sebelum ditemukannya material sintetis seperti sekarang, masyarakat pada zaman dulu menggunakan kapuk randu untuk menjadikan tidur lebih nyaman.

Pohon kapuk ini memberikan kontribusi besar dalam kesejahteraan masyarakat, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kata muara merujuk pada lokasi geografis Kapuk Muara yang berada di dekat muara sungai atau pertemuan antara daratan dan laut.

Daerah ini memiliki posisi strategis sebagai pelabuhan alami, menjadi pusat kegiatan perdagangan dan interaksi antara masyarakat setempat dengan pedagang dari berbagai penjuru. Muara menjadi saksi bisu dari sejarah perdagangan dan pertukaran budaya di wilayah ini.

