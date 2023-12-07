Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa, Begini Kondisi Kedua Orangtuanya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |16:29 WIB
Kasus Tewasnya 4 Anak di Jagakarsa, Begini Kondisi Kedua Orangtuanya
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam membeberkan kondisi terkini pasangan suami istri, P dan D yang menjalani perawatan medis di rumah sakit, pasca 4 anaknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di kediamannya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Nanti kita akan lakukan pemeriksaan terhadap saudara P. Sekarang masih di RS Kramat Jati kan," ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Ade Ary Syam kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, P yang sebelumnya menjalani perawatan medis di RS kawasan Jagakarsa kini telah dirujuk ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebabnya, terdapat banyak luka goresan di tubuh P yang sebelumnya ditemukan tergeletak di kamar mandi.

"Ya (dibawa) ke rumah sakit itu rumah sakit ya kondisinya kan luka-luka di tangannya," tuturnya.

Namun, Ade Ary belum bisa memastikan apakah luka tersebut memiliki kaitan dengan dugaan upaya bunuh diri yang dilakukannya itu ataukah tidak. Hanya saja, penyidik menemukan sebilah pisau yang di tubuh P dan terdapat luka pada bagian tangannya.

"Tangan kanan kirinya terluka berdarah dan ada pisau di situ, masih kami dalami. (Penyebab lula dan dugaan bunuh diri). Masih bisa diajak bicara," tuturnya.


