Diduga Kelelahan saat Berenang, Wanita Muda Ini Tewas Tenggelam di Danau Sunter

JAKARTA - Seorang wanita muda berinisial AA (22) ditemukan tewas mengambang di Danau Sunter, kawasan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (7/12/2023) siang. AA diduga tewas lantaran kelelahan saat berenang disekitar Danau.

Salah satu warga sekitar atau saksi mata Deni (35) mengatakan, sebelum ditemukan tewas dirinya melihat korban berjalan di pinggir Danau Sunter. Tidak lama kemudian korban terlihat berenang dan tenggelam.

"Kalau dia memang seperti berenang, kalau kita main air biasa gak dengerin langsung tenggelam. Tiba-tiba lihat sudah di tengah dan tenggelam. Tidak kuat kayaknya dia," kata Deni saat ditemui di lokasi.

Sementara itu, Kepala Rescue Damkar Sektor Papanggo, Tejo Sumilir mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat ada orang tenggelam. Lalu pihaknya langsung kita bergegas ke TKP menyiapkan perahu karet.

"Korban sedang berenang di tepian danau langsung melapor ke Dishub melapor ke kita dan langsung melakukan evakuasi satu jam. klkesulitan ada pasti disamping ada bambu perahu susah manuve," ucapnya.

Tejo menambahkan, korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Dalam proses pencarian, petugas menerjunkan 10 personel dalam mencari korban. Jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga untuk di semayamkan.

