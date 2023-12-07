Yenny Wahid: Istighosah Bersama untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud dan Indonesia 2024

DEPOK - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengatakan, Istighosah bersama masyarakat dan santri di Ponpes Assa'adah, Cipayung, Depok untuk kemenangan pasangan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Kita bersama dengan masyarakat para penggerak Ganjar-Mahfud menyelenggarakan doa bagi kemenangan Ganjar-Mahfud," kata Yenny kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/12/2023).

Yenny mengatakan, Istighosah juga ditujukan untuk Indonesia agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

"Istighosah juga bagi negara kita tercinta Republik Indonesia agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Yenny berharap langkah ke depan dituntun untuk mendapatkan pemimpin sesuai hati rakyat.

"Kemudian langkah kita dituntun untuk bisa mendapatkan pemimpin sesuai hati rakyat," tuturnya.

(Awaludin)