HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Akan Periksa Kondisi Kejiwaan Ayah 4 Bocah yang Tewas di Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:05 WIB
Polisi Akan Periksa Kondisi Kejiwaan Ayah 4 Bocah yang Tewas di Jagakarsa
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam mengatakan bahwa pihaknya bakal memeriksa kondisi kejiwaan P, ayah 4 bocah tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Polisi juga bakal mencari tahu apakah P berniat bunuh diri ataukah tidak saat kejadian. "Nanti akan kami dalami kondisi kejiwaannya," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, saat ditemukan di dalam kamar mandi, P dalam posisi telentang dengan tangan kiri terluka berdarah dan ada pisau. Namun, polisi belum memastikan apakah P berniat menghabisi nyawanya sendiri menggunakan pisau itu ataukah bukan.

"Masih kami dalami, tentunya kami tidak boleh berandai-andai, fakta penyelidikan, fakta yang kami temukan saat ini seperti itu, dan kami akan dalami terus," tuturnya.

