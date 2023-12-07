Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Yenny Wahid Sebut Dukungan Nahdiyin untuk Ganjar-Mahfud MD Sangat Tinggi, Ini Alasannya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:15 WIB
Yenny Wahid Sebut Dukungan Nahdiyin untuk Ganjar-Mahfud MD Sangat Tinggi, Ini Alasannya
Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid di Depok (foto: MPI)
DEPOK - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Yenny Wahid mengklaim, dukungan kaum Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama (NU) sangat tinggi terhadap pasangan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Dari acara kita disepanjang daerah kita terlihat sekali bahwa dukungan Nahdiyin untuk Ganjar-Mahfud sangat tinggi, apalagi di kubu Ganjar-Mahfud ada tokoh NU-nya yaitu Pak Mahfud orang NU yang dekat dengan Gus Dur," kata Yenny kepada wartawan di Ponpes Assa'adah, Cipayung, Depok, Kamis (7/12/2023).

Yenny mengungkap, bahwa keistimewaan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yakni tidak hanya orang NU saja. Melainkan dekat dengan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Ada dua hal yang menjadi keistimewaan pak Mahfud itu bukan saja karena orang NU, tapi orang NU yang dekat dengan Gus Dur dan memang dikader oleh Gus Dur dari awal," pungkasnya.

(Awaludin)

      
