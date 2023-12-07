Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Horor! Sang Ayah Diduga Sempat Tinggal Bersama 4 Jenazah Anaknya di Jagakarsa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:28 WIB
Horor! Sang Ayah Diduga Sempat Tinggal Bersama 4 Jenazah Anaknya di Jagakarsa
Lokasi tewasnya 4 anak di Jagakarsa (foto: dok MPI)
JAKARTA - Polisi membeberkan, pagi hari sebelum empat anak ditemukan dalam kondisi tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu, 6 Desember 2023 kemarin siang, ayahnya berinisial P masih sempat berkomunikasi dengan warga pada pagi harinya. Padahal, 4 anaknya tersebut diperkirakan dalam kondisi telah meninggal dunia kala itu.

"Berdasarkan Keterangan saksi, Rabu sekitar pukul 09.30 WIB, diduga pelaku menelpon saksi, mengatakan minta diantarkan Mizone 4 botol," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, saksi yang merupakan tetangga P itu lantas mengantarkan minuman botol tersebut, hanya saja P sempat berkata untuk manaroh minuman itu di depan pintu kontrakannya saja. Kala itu, tetangganya hanya mendengar perkataan P dari dalam rumah kontrakannya.

"Dikatakan oleh pelaku di dalam, taro aja di depan pintu, sepengetahuan saksi bahwa anaknya tidak terlihat sejak hari Minggu sore," tuturnya.

