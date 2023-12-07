Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolres Jaksel Pastikan Usut Tuntas Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |17:44 WIB
Kapolres Jaksel Pastikan Usut Tuntas Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa
Kapolres Jaksel Kombes Ade Ary Syam (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Ade Ary Syam memastikan, bakal mengusut tuntas kasus tewasnya 4 bocah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi juga sangat prihatin atas peristiwa tersebut.

"Kami turut prihatin atas kejadian ini dan kami akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai SOP secara proporsional dan profesional, mohon waktu pendalaman, masih kami lakukan," ujarnya pada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, polisi bakal mengusut tuntas kasus kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu hingga tuntas. Pengusutan dilakukan sesuai dengan SOP dan aturan berlaku.

Polisi, tambahnya, juga bakal mengusut tuntas dugaan kasus KDRT yang dialami ibu 4 anak tersebut oleh suaminya, P. Namun, dia tak bisa memperkirakan waktu pengusutan tersebut bakal berlangsung berapa lama.

"Tentunya target itu menjadi target kita sebagai penyelidik dan penyidik. Mohon doanya," katanya.

(Arief Setyadi )

      
