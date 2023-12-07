Polisi Bakal Periksa Keluarga Alung, Pembunuh Fitria Wulandari

BOGOR - Polisi telah mengagendakan pemeriksaan terhadap keluarga dari Rahmat Agil alias Alung. Hal itu terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Alung terhadap kekasihnya Fitria Wulandari.

"Sudah kita agendakan untuk pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Kata dia, sejauh ini pihaknya belum mendalami terkait adanya dugaan upaya dari keluarga Alung menahan orangtua korban di lokasi temuan jenazah Wulan.

"Tidak ada. Saat itu pelapor (orangtua korban) langsung melaporkan ke pihak kepolisian ke Polsek Bogor Barat, mengenai masalah adanya temuan jenazah almarhumah," ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya belum mengetahui keberadaan dari keluarga pelaku. Yang pasti, sudah diundang untuk menjalani pemeriksaan.

"Nanti kita lihat, kan sudah kita undang untuk melakukan pemeriksaan," ujarnya.