Honda Mobilio Terjun Bebas ke Area Tol Limo Depok

DEPOK - Viral di media sosial, sebuah mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi B 1899 EYB terjun bebas ke area Tol Limo Depok, tepatnya Jalan Istikomah dekat Gerbang Tol Limo 2, Limo, Kota Depok pada Kamis (7/12/2023).

Terlihat dalam unggahan laman Instagram @infolimodepok mobil itu telah berada di area bawah dekat pembatas ruas tol dan tembok pembatas dengan permukiman yang berada di atas roboh.

"Sebuah mobil menabrak pembatas tol lalu terjun ke bawah Tol Limo," tulis caption laman Instagram @infolimodepok.

Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menyebut kronologi berawal dari pengemudi Suntono (61) hendak memarkir kendaraannya.

Namun, diduga sopir tidak dapat menguasai kemudi.

"Sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Honda Mobilio pengemudinya hendak parkir di halaman rumahnya di Jalan Istikomah, kemudian pengemudi mobil tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga kendaraannya bergerak lurus ke depan mengarah utara dan menabrak tembok arkon milik Tol, maka terjadilah perkara kecelakaan tersebut," ucap Multazam dalam keterangannya.