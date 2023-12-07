Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ratusan Khatib Milenial Se-Jabodetabek Deklarasikan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:40 WIB
Ratusan Khatib Milenial Se-Jabodetabek Deklarasikan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Khotib milenial se-jabodetabek dukung Ganjar-Mahfud (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3 pada Pemilu 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus mengalir dari berbagai kalangan.

Giliran ratusan perwakilan khatib, da'i, ustaz dan ustazah se-Jabodetabek yang tergabung dalam Jaringan Khatib Milenial For Ganjar (JKM-4G) melakukan deklarasi dukungan di Condet Park, Jalan Raya Condet, Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Koordinator Wilayah JKM-4G DKI Jakarta, KH Asep Lili Muhtadin mengatakan, pihaknya akan berkomitmen penuh ke depannya dalam pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Langkah ke depannya kami siap memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memenangkan inshaAllah dengan suara 80 persen di DKI Jakarta," ujar Asep, Kamis (7/12/2023).

Sokongan itu mereka suarakan usai menilik rekam jejak pengalaman Ganjar-Mahfud di bidang pemerintahan.

Halaman:
1 2
      
