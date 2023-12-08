Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mutasi Polri, Kombes Agus Suryonugroho Jabat Wakapolda Jateng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |00:44 WIB
Mutasi Polri, Kombes Agus Suryonugroho Jabat Wakapolda Jateng
Kapolri mutasi Kombes Agus Suryonugroho jadi Wakapolda Jateng. (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Kombes Agus Suryonugroho sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Posisinya menggantikan Brigjen Abioso yang diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.I Sespim Lemdiklat Polri.

Hal itu tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023 yang ditandatangani As SDM Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

"Mutasi hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Pergantian dilakukan kepada personel memasuki masa purna bakti. Lalu ada promosi, menambah pengalaman tugas tour of duty dan tour of area serta fokus persiapan pengamanan pemilu dan Operasi Lilin, pengamanan Nataru serta menjaga harkamtibmas," ucap Dedi dalam keterangan, Kamis (7/12/2023).

Sementara itu, Wakapolda Jambi, Brigjen Yudawan Roswinarso dimutasi dalam jabatan baru sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Posisi Wakapolda Jambi diisi Brigjen Edi Mardianto.

Lalu, jabatan Wakapolda Sumatera Barat dipercayakan kepada Brigjen Gupuh Setiyono. Sementara Wakalpolda DIY dijabat Brigjen Adi Vivid.

Masih dalan telegram itu, untuk jabatan Kapolda NTT yang saat ini dijabat Irjen Johanis Asadoma akan digantikan oleh Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga.

