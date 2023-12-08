Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Launching Satu Juta Jubir Desa Amin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:26 WIB
Cak Imin <i>Launching</i> Satu Juta Jubir Desa Amin
Cak Imin launching satu juta jubir desa (Foto: Istimewa)
JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri peluncuran satu Juta Juru Bicara (Jubir) Desa AMIN (Anies-Muhaimin) bersama Barisan Relawan Desa Anies-Muhaimin (Balad AMIN) di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta, Kamis 7 Desember 2023.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengaku bersyukur atas inisiatif yang tercipta oleh Balad AMIN dengan membuat Jubir Desa AMIN.

“Bersyukur hari ini teman-teman berinisiatif mendirikan Jubir Desa,” ucap Cak Imin.

Karena itu, ia berharap Jubir Desa AMIN bisa memperkuat konsolidasi untuk menyampaikan program-program capres-cawapres nomor urut 1 kepada masyarakat.

“Diharapkan Jubir Desa ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai perkembangan terutama dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan pendukung AMIN,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan, Jubir Desa harus menjadi keliatan utama dalam mengawal suara-suara pemilih tidak dicurangi.

“Di sisi yang lain terus menjadi kekuatan yang mengawal suara agar tidak dicurangi. Jubir Desa ini inisiatif orang-orang, tapi kira-kira para penggiat pecinta desa,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
