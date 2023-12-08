Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah dan Asal Usul Pondok Ranggon yang Terkenal dengan Tempat Pemakaman Umum

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:32 WIB
Sejarah dan Asal Usul Pondok Ranggon yang Terkenal dengan Tempat Pemakaman Umum
Ilustrasi sejarah dan asal usul Pondok Ranggon(Foto: Okezone)
JAKARTA- Mengulik sejarah dan asal usul Pondok Ranggon yang terkenal dengan tempat pemakaman umum.

Dalam hal ini Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon yang terletak di kawasan timur Jakarta termasuk salah satu pemakaman luas di Jakarta. Di TPU tersebut, terdapat blok-blok pemakaman sesuai dengan agama dan keyakinan jenazah.

Lokasinya yang berada di pinggiran Ibu Kota dan cukup jauh dari jalan utama provonsi, membuat TPU Pondok Ranggon cukup sunyi jika waktu mulai memasuki malam hari.

Berikut ini sejarah dan asal usul Pondok Ranggon yang terkenal dengan tempat pemakaman umum:

Asal usul mengenai nama Pondok Ranggon ini berasal dari cerita masyarakat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Nama Pondok Ranggon berawal tentang kisah seorang kakek yang berasal dari daerah Plawad (Karawang).

Halaman:
1 2
      
