Mengulik Rahasia Terbesar Kopassus yang Menyergap Musuh Tanpa Suara Sedikitpun

JAKARTA - Mengulik rahasia terbesar Kopassus yang menyergap musuh tanpa suara sedikitpun. Hal itu merupakan keahlian para prajurit khusus Indonesia yang sudah terlatih.

Tentu saja kemampuan yang dimiliki oleh para pasukan kebangaan Indonesia tersebut menjadi keunggulan dari lainnya.

Berikut mengulik rahasia terbesar Kopassus yang menyergap musuh tanpa suara sedikitpun:

Pergerakan yang dilakukannya itu bahkan sangat sunyi dan senyap oleh Kopassus. Bahkan hewan yang memiliki nalar paling sensitif seperti angsa pun tidak terbangun mendengar pergerakan yang dilakukan Kopassus.

Dengan begitu tidak heran bila kehebatan dan keahlian setiap personel Kopassus di medan perang sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Maka dari itu banyak masyarakat republik Indonesia hingga para negara lainnya turut heran dan menaruh hormat kepada para personil Kopassus atas kemampuan ciamik yang dijadikan rahasia dan senjata mematikan dimedan perang.

Begitulah kira-kira rahasia terbesar dan terhebat yang dimiliki oleh Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Republik Indonesia dalam menyergap musuhnya secara diam-diam.

Sebagai informasi, Kopassus berawal ketika Pimpinan Angkatan Perang RI mengerahkan pasukan yang dipimpin Panglima Teritorium III Kolonel Inf Alexander Evert Kawilarang dengan Komandan Operasinya Letkol Slamet Riyadi menumpas pemberontakan bersenjata di Maluku.