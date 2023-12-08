Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Peduli Keresahan Pemuda, Usung Program 2 Juta Rumah Per Tahun

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |07:48 WIB
Ganjar-Mahfud Peduli Keresahan Pemuda, Usung Program 2 Juta Rumah Per Tahun
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Presiden (Capres) - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menunjukan kepeduliannya terhadap keresahan anak muda. Salah satunya, terkait sulitnya anak muda untuk membeli rumah hunian.

Karena itu, Pasangan Capres-Cawapres yang diusung Partai Perindo ini akan mengeluarkan program dua juta rumah per tahun. Tak hanya itu, Ganjar-Mahfud juga akan mengeluarkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah.

"Sektor perumahan termasuk ke dalam salah satu visi-misi yang dibawa oleh ketiga calon presiden (capres) 2024. Capres Ganjar Pranowo mengusung program dua juta rumah per tahun hingga KPR dengan bunga yang rendah," ujar Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim saat dihubungi, Kamis (7/12/2023).

Chico menjelaskan, progam rumah hunian itu tak hanya sekedar membangun, melainkan juga merenovasi rumah yang belum memenuhi standard WHO.

Halaman:
1 2
      
