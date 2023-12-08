Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Irjen Pol Marthinus Hukom Dilantik Jadi Kepala BNN Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |08:04 WIB
Irjen Pol Marthinus Hukom Dilantik Jadi Kepala BNN Hari Ini
Marthinus Hukom (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol. Marthinus Hukom menggantikan Petrus Reinhard Golose yang memasuki masa pensiun, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

“Hari ini, pukul 10.45 WIB, dijadwalkan pelantikan Irjen (Pol) Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Acara akan diselenggarakan di Istana Negara,” ungkap Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangan resminya kepada MNC Portal.

Sebelumnya, Ari mengatakan Presiden Jokowi telah menandatangani pemberhentian Petrus Golose sebagai Kepala BNN karena memasuki masa pensiun. Kemudian mengangkat Marthinus sebagai Kepala BNN.

Polri pun menyatakan telah mengusulkan nama Kadensus 88 Antiteror Polri Irjen Marthinus Hukom sebagai calon Kepala BNN menggantikan Komjen Petrus Reinhard Golose.

“Presiden telah menandatangani Keppres pemberhentian Bapak Petrus Golose sebagai Kepala BNN, dan pengangkatan Bapak Irjen Pol. Marthinus Hukom sebagai Kepala BNN yang baru,” kata Ari.

Sementara itu, diketahui Marthinus Hukom sebelumnya adalah Kepala Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri.

Halaman:
1 2
      

