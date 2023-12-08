Mahfud MD Sarapan Bareng WNI di Warung Milik Warga NU di Malaysia

Cawapres Mahfud MD makan bareng WNI di warung milik warga NU di Malaysia (Foto: Dok/Riana Rizkia)

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyempatkan diri untuk sarapan bersama Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, Jumat (8/12/2023).

Terlihat Cawapres yang didukung Partai Perindo tersebut juga ditemani penceramah kondang KH. Ahmad Muwaffiq (Gus Muwaffiq). Diketahui, Mahfud sarapan bersama WNI di salah satu warung makan milik warga Nahdatul Ulama (NU) bernama 'Restoran Bintang Sembilan, Masakan Khas Nusantara'.

"Ini sarapan di warung bintang sembilan, kebetulan bintang sembilan tuh punyanya (warga) NU, itu menjadi menarik, masakan Indonesia (dengan konsep) prasmanan, ambil sendiri," kata Mahfud MD di lokasi.

Setelah sarapan, WNI juga berlomba-lomba untuk berfoto bersama pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo itu. Terlihat, mereka sengaja mengeluarkan handphone agar dapat berswafoto.

Rencananya, usai sarapan, Mahfud MD bersama Gus Muwaffiq akan menghadiri acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas'.

(Arief Setyadi )