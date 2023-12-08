Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sarapan Bareng WNI di Warung Milik Warga NU di Malaysia

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |09:14 WIB
Mahfud MD Sarapan Bareng WNI di Warung Milik Warga NU di Malaysia
Cawapres Mahfud MD makan bareng WNI di warung milik warga NU di Malaysia (Foto: Dok/Riana Rizkia)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menyempatkan diri untuk sarapan bersama Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia, Jumat (8/12/2023).

Terlihat Cawapres yang didukung Partai Perindo tersebut juga ditemani penceramah kondang KH. Ahmad Muwaffiq (Gus Muwaffiq). Diketahui, Mahfud sarapan bersama WNI di salah satu warung makan milik warga Nahdatul Ulama (NU) bernama 'Restoran Bintang Sembilan, Masakan Khas Nusantara'.

"Ini sarapan di warung bintang sembilan, kebetulan bintang sembilan tuh punyanya (warga) NU, itu menjadi menarik, masakan Indonesia (dengan konsep) prasmanan, ambil sendiri," kata Mahfud MD di lokasi.

Setelah sarapan, WNI juga berlomba-lomba untuk berfoto bersama pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo itu. Terlihat, mereka sengaja mengeluarkan handphone agar dapat berswafoto.

Rencananya, usai sarapan, Mahfud MD bersama Gus Muwaffiq akan menghadiri acara dialog kebangsaan bersama pelajar mahasiswa Indonesia se-Malaysia yang bertajuk 'Pemilu Demokratis Menuju Indonesia Emas'.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement