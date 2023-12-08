Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pupuk Mahal, Ganjar: Sistem Sudah Ditata, Kalau Belum Tuntas Biarkan Saya dan Pak Mahfud Tuntaskan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:23 WIB
Pupuk Mahal, Ganjar: Sistem Sudah Ditata, Kalau Belum Tuntas Biarkan Saya dan Pak Mahfud Tuntaskan
Ganjar bahas pupuk mahal/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku telah mendapat aspirasi dari para petani di sejumlah daerah. Aspirasi itu, terkait dengan mahalnya harga pupuk dan kelangkaan obat tanaman.

"Bapak Ibu, saya dengarkan suara saudara-saudara kita. Para petani hari ini mengeluhkan soal pupuk langka dan obat mahal, hari ini. Saya menemukan di banyak titik sama," kata Ganjar saat berpidato di acara deklarasi Progresif, di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Ganjar merasa, pemerintah telah mencoba memperbaiki masalah tersebut. Hal itu diyakini lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merespons permasalahan tersebut

"Kemarin pak presiden sampai di Papua merespons itu, kita siapkan pabrik pupuk di sana. Luar biasa," tuturnya.

 BACA JUGA:

Capres yang diusung Perindo itu pun menyingung pengalamannya yang pernah mengatasi persoalan pangan bersama Jokowi.

"Kawan-kawan pengusaha akan bisa melihat dan mendengarkan itu. Sehingga pada saat kami pernah berbincang, dan kemudian fotonya tersebar di banyak tempat, ada pak presiden, saya waktu itu gubernur dan Pak Prabowo yang ada di Kebumen di tengah sawah, kami berbincang bagaimana problem pupuk itu kita selesaikan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement