Pupuk Mahal, Ganjar: Sistem Sudah Ditata, Kalau Belum Tuntas Biarkan Saya dan Pak Mahfud Tuntaskan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku telah mendapat aspirasi dari para petani di sejumlah daerah. Aspirasi itu, terkait dengan mahalnya harga pupuk dan kelangkaan obat tanaman.

"Bapak Ibu, saya dengarkan suara saudara-saudara kita. Para petani hari ini mengeluhkan soal pupuk langka dan obat mahal, hari ini. Saya menemukan di banyak titik sama," kata Ganjar saat berpidato di acara deklarasi Progresif, di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA:

Kendati demikian, Ganjar merasa, pemerintah telah mencoba memperbaiki masalah tersebut. Hal itu diyakini lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merespons permasalahan tersebut

"Kemarin pak presiden sampai di Papua merespons itu, kita siapkan pabrik pupuk di sana. Luar biasa," tuturnya.

BACA JUGA:

Capres yang diusung Perindo itu pun menyingung pengalamannya yang pernah mengatasi persoalan pangan bersama Jokowi.

"Kawan-kawan pengusaha akan bisa melihat dan mendengarkan itu. Sehingga pada saat kami pernah berbincang, dan kemudian fotonya tersebar di banyak tempat, ada pak presiden, saya waktu itu gubernur dan Pak Prabowo yang ada di Kebumen di tengah sawah, kami berbincang bagaimana problem pupuk itu kita selesaikan," tuturnya.