Sejarah dan Asal Usul Tamansari Jakarta Barat

JAKARTA - Sejarah dan asal usul daerah Tamansari, Jakarta Barat. Jika pertama kali mendengar daerah Tamansari mungkin salah satu hal yang terlintas dibenak warga Jakarta adalah daerah Glodok.

Wilayah Tamansari sendiri merupakan sebuah Kecamatan yang terdiri dari 8 buah Kelurahan. Di antaranya seperti Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Glodok, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Krukut, Kelurahan Maphar, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.

Wilayah tersebut sebagian besar dihuni orang Indonesia yang masih memiliki keturunan Tiongkok atau China. Sebagian besar dari penduduk yang masih keturunan etnis Tionghoa, memiliki mata pencaharian sebagai pedagang.

Di mana, lokasi tempat bereka berdagang biasanya terletak di wilayah Kota, Pasar Baru, atau Glodok. Daerah Tamansari merupakan salah daerah yang cukup padat penduduk, setidaknya di tahun 2020 terhitung terdapat 130.049 jiwa yang menempati wilayah ini.

Bagaimana wilayah ini bisa dinamakan Taman Sari ? Berikut sejarah dan asal usulnya

Dikutip melalui buku “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe” karya Zaenuddin HM. Dahulu kawasan Tamansari pernah memiliki taman besar yang dibuat pada zaman pemerintahan Belanda. Di masa itu, kolonial Belanda banyak membangun taman di wilayah Batavia, dan salah satu taman tersebut dinamai dengan Taman Wilhelmina Park.

Taman Wilhelmina sendiri merupakan tanaman yang banyak ditanami oleh tumbuhan mulai dari bunga, sayur, hingga buah. Taman ini biasa digunakan untuk tempat berkumpul, berolahraga, bahkan kerap digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara kesenian.

Taman ini juga cukup asri karena mengarah langsung pada aliran sungai Ciliwung yang kala itu masih sangat jernih airnya.