Deklarasikan Dukungan, Ribuan Pengusaha Yakin Ganjar-Mahfud Bawa Indonesia Unggul dan Sejahtera

JAKARTA - Ribuan pengusaha yang tergabung dalam Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

Deklarasi dukungan yang berlangsung di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023) ini, dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo serta Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid; Direktur Nasional Progresif, Eka Satra; dan sejumlah tokoh nasional lainnya.

"Dengan ini mendeklarasikan dukungan penuh kami kepada pasangan Capres dan Cawapres, Ganjar dan Mahfud MD, demi terwujudnya Indonesia unggul melalui program gotong royong untuk ekonomi sejahteta dan inklusif," ucap Eka saat membacakan deklarasi.

Eka mengatakan, para relawan yang basisnya adalah pengusaha dan pelaku UMKM ini, akan bergerak ke seluruh pelosok negeri untuk mensosialisasikan sosok dan program Ganjar-Mahfud kepada seluruh rakyat Indonesia.

Eka menyakini, Indonesia unggul dan sejahtera akan tercapai oleh Ganjar dan Mahfud.

"Indonesia unggul dan sejahtera akan tercapai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan itu ada di Ganjar-Mahfud yang berpengalaman di pemerintahan," katanya.

Eka juga menyebut, Indononesia butuh sosok Mahfud yang dikenal sebagai pendekar hukum. Hal itu diyakini akan memberikan kepastian hukum, sehingga ekonomi bisa tumbuh.

Di tempat yang sama, Arsjad mengungkapan, target kemenangan Ganjar-Mahfud adalah satu putaran dengan perolehan suara 54 persen. Ia menyakini hal itu bisa diraih karena antusiasme dukungan dari rakyat Indonesia seluruh Indonesia.

"Kita mempunyai target tetap kita harus optimis menang 54 persen. Jadi kita harus percaya bahwa kita bisa menang, menang satu putaran adalah target kita semua," katanya.