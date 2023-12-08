Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komunitas Elang V Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Gerakan Peduli Stunting di Depok

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:45 WIB
Komunitas Elang V Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Gerakan Peduli Stunting di Depok
Yenny Wahid (Foto: Dok)
A
A
A

 

DEPOK – Komunitas Elang V sebagai pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar Gerakan Peduli Stunting (GPS) bersama Pondok Pesantren As-Sa’adah yang diasuh oleh KH. Moh. Abdul Mujib di kawasan Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Kamis 7 Desember 2023 sore.

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan istighosah yang diikuti oleh para Kyai, Nyai dan para Assatidz se-Kota Depok.

Acara ini turut dihadiri puteri Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, yang juga merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Diungkapkan Koordinator Gerakan Peduli Stunting (GPS) Elang V, Lestari Octavia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 1200 orang dan juga digelar dalam rangka memenangkan Ganjar-Mahfud.

Lebih lanjut, Lestari Octavia memaparkan bahwa isu tentang stunting sendiri menjadi perhatian serius pemerintah, seperti yang dirumuskan dalam RPJMN untuk menurunkan prevalensi di bawah 14% di tahun 2024.

Stunting adalah manifestasi kurang gizi kronis yang dapat menurunkan kualitas kehidupan, unjuk kerja dan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Tercatat, Indonesia menempati urutan kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia terkait prevalensi stunting pada kelompok balita. Kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam tema generasi emas 2045.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement