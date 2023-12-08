Komunitas Elang V Pendukung Ganjar-Mahfud Gelar Gerakan Peduli Stunting di Depok

DEPOK – Komunitas Elang V sebagai pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar Gerakan Peduli Stunting (GPS) bersama Pondok Pesantren As-Sa’adah yang diasuh oleh KH. Moh. Abdul Mujib di kawasan Bojong, Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok, Kamis 7 Desember 2023 sore.

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan istighosah yang diikuti oleh para Kyai, Nyai dan para Assatidz se-Kota Depok.

Acara ini turut dihadiri puteri Presiden ke-4 Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, yang juga merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Diungkapkan Koordinator Gerakan Peduli Stunting (GPS) Elang V, Lestari Octavia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 1200 orang dan juga digelar dalam rangka memenangkan Ganjar-Mahfud.

Lebih lanjut, Lestari Octavia memaparkan bahwa isu tentang stunting sendiri menjadi perhatian serius pemerintah, seperti yang dirumuskan dalam RPJMN untuk menurunkan prevalensi di bawah 14% di tahun 2024.

Stunting adalah manifestasi kurang gizi kronis yang dapat menurunkan kualitas kehidupan, unjuk kerja dan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Tercatat, Indonesia menempati urutan kedua di kawasan Asia Tenggara dan kelima di dunia terkait prevalensi stunting pada kelompok balita. Kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia dalam tema generasi emas 2045.