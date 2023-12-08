Ganjar Terinspirasi dari Perempuan Atasi Masalah Ekonomi Warga Jateng selama Pandemi Covid-19

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai bahwa perempuan merupakan elemen berpengaruh dalam mengambil keputusan pada sebuah kebijakan.

Dari perempuan, ia mengaku telah mendapat inspirasi dalam mengambil kebijakan. Salah satunya, saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Sejak saya jadi Gubernur, saya diajari bagaimana kelompok perempuan ini dalam mengambil keputusan politik selalu terpinggirkan, termajinalkan, itu menginspirasi saya," kata Ganjar saat berpidato di acara deklarasi Progresif di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Capres yang diusung Perindo ini merasa, perempuan lebih hebat dari laki-laki. Saat pandemi Covid-19, kata Ganjar, perempuan telah mengambil alih peran laki-laki sebagai pencari nafkah.

Saat itu, sambungnya, PHK terjadi di mana-mana, ekonomi hancur, jualan konvensional diusir oleh Satpol PP. Kala itu juga, Ganjar dihubungi oleh ibu-ibu agar bisa membantu perekonomian keluarga.

Kepada Ganjar, seorang ibu meminta agar Ganjar dapat mencarikan oekerjaan untuk sang suami. Namun, Ganjar sempat bertanya kepada ibu tersebut cara bertahan dari pandemi.

"Saya bertanya, bagaimana cara hidup ibu? (kata si ibunya) 'hari ini saya lah yang mengambil alih sebagai kepala keluarga.' Wow. Perempuan," tuturnya.