Ini Respons Ganjar soal Usulan Debat Capres-Cawapres Tanpa Saling Sanggah

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo angkat bicara soal usulan mengurasi bahkan menghilangkan porsi saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami siap dengan cara apapun," kata Ganjar di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyerahkan sepenuhnya kepada KPU sebagai pihak penyelenggara debat kandidat terkait mekanisme atau aturan apa yang akan diputuskan nantinya.

"Silakan diatur debatnya dengan baik," ujarnya.

