HOME NEWS NASIONAL

Ini Respons Ganjar soal Usulan Debat Capres-Cawapres Tanpa Saling Sanggah

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |14:51 WIB
Ini Respons Ganjar soal Usulan Debat Capres-Cawapres Tanpa Saling Sanggah
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo angkat bicara soal usulan mengurasi bahkan menghilangkan porsi saling sanggah dalam debat Capres-Cawapres yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami siap dengan cara apapun," kata Ganjar di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyerahkan sepenuhnya kepada KPU sebagai pihak penyelenggara debat kandidat terkait mekanisme atau aturan apa yang akan diputuskan nantinya.

"Silakan diatur debatnya dengan baik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sebelumnya, TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar dalam debat capres dan cawapres tidak ada sanggahan. Hal itu untuk memaksimalkan waktu agar capres-cawapres bisa menjelaskan gagasan dan program kerja.

