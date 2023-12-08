Arsjad Rasjid: Banyak Masyarakat Ingin Usaha tapi Susah Dapat Modal

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid mengatakan bahwa dirinya sering mendengar banyak masyarakat yang ingin memulai usaha namun sulit mendapatkan pinjaman modal.

"Saya juga terus mendengar, banyak yang ingin mulai usaha yang susah mendapatkan pinjaman modal, katanya karena belum punya rekening bank atau badan hukum," kata Arsjad dalam acara Deklarasi Progresif di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pasangan Ganjar-Mahfud punya fokus ekstra dalam memberikan kemudahan berusaha.

"Bersama Mas Ganjar dan Mahfud, proses birokrasi juga pasti dirampingkan, ini bahkan sudah banyak buktinya," ujarnya.

Dia mencontohkan, beberapa program yang memudahkan masyarakat berusaha diantaranya ada alokasi kredit bank khusus untuk UMKM, koperasi dan startup.