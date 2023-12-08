Salat Jumat Bareng PM Malaysia, Mahfud MD Ungkap Kedekatan Keduanya

MALAYSIA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku bersahabat baik dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam kunjungan kenegaraan di hari kedua, Mahfud sempat makan siang hingga salat Jumat bersama.

Mahfud mengaku, pertemuannya dengan PM Malaysia ini adalah untuk merekatkan silaturahmi dan kunjungan persahabatan.

"Alhamdulillah, hari ini saya silaturahmi dengan Dato Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tapi kunjungan persaudaraan, persahabatan. Oleh sebab itu tadi acaranya makan bersama, salat bersama, menerima jamuan dari tokoh agama dan takmir masjid bersama," kata Mahfud di Masjid Wilayah Persekutuan, Jumat (8/12/2023).

Setelah salat Jumat, Mahfud mengungkap bahwa dirinya sempat berbincang empat mata dengan PM Malaysia, dan membahas sejumlah hal.

"Kami ada ngobrol-ngobrol berdua, empat mata sebentar memisah dari kelompok. Kalau berdua, berarti nggak boleh didengar orang. Tapi intinya, persahabatan," katanya.

Bagi Mahfud, Anwar adalah contoh figur pejuang anti korupsi yang tidak kenal lelah. Yang telah memperjuangkan bersihnya negara Malaysia dari KKN sampai dipenjarakan dua kali. Tapi akhirnya berhasil menjadi kepala Pemerintahan dan rakyat menyambutnya dengan sangat baik.