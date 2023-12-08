Genjot UMKM Nasional, Ganjar Akan Kembangkan KUR Murah dan Kredit Lapak

JAKARTA - Barisan pengusaha nasional dan lokal bersatu dalam relawan Progresif dan bertekad memenangkan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden 2024.

Barisan pengusaha itu menggelar acara deklarasi dukungannya yang dilaksanakan di Gedung Smesco Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Deklarasi juga dihadiri Ketua Tim TPN Ganjar Mahfud yang juga Ketua KADIN, Arsjad Rasjid dan Direktur Progresif Eka Sastra serta para pengusaha lainnya.

"Kami siap membantu Pak Ganjar dan Pak Mahfud meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program UMKM. Kami optimis, UMKM Indonesia akan semakin naik kelas di bawah kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," tegas Eka Sastra.

Ganjar menyambut baik dukungan para pengusaha itu. Apalagi, mereka siap berjuang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lewat program-program pengembangan UMKM.

"UMKM memang menjadi salah satu konsen saya dan Pak Mahfud. Karena saya punya pengalaman di Jawa Tengah, bagaimana potensi UMKM kita sangat besar dengan beragam kreasinya yang luar biasa," jelasnya.