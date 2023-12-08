Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bicara Program Riil dan Konkret, Ganjar Pranowo: Sekarang Berjalan, ke Depan Harus Lebih Cepat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |15:35 WIB
Bicara Program Riil dan Konkret, Ganjar Pranowo: Sekarang Berjalan, ke Depan Harus Lebih Cepat
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan menjalankan program yang riil dan konkret. Meski begitu, ia merasa program itu bisa dijalankan tak harus menunggu Pilpres 2024.

"Izin kalau boleh saya klaim bagian dari tim besarnya Ganjar-Mahfud. Inilah program yang riil, yang konkret, yang musti dijalankan tidak usah menunggu Pilpres," tutur Ganjar saat berpidato di acara deklarasi Progresif di Gedung SMESCO, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Ia merasa program yang telah berjalan harus diteruskan. Bahkan, kata Ganjar, program yang dijalankan harus sat set.

"Sekarang berjalan, kemarin sudah berjalan, dan ke depan harus lebih cepat dan sat set, itu akan berjalan," terang Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar berkata, menjalankalan program akan sulit terlaksana bila pemerintahnya tidak bersih seperti ada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Itu semua akan menjadi tidak mudah kalau pemerintahannya tidak bersih, kalau pemerintahannya korupsi, kolusi, dan nepotisme itulah yang harus kita ganyang," terang Ganjar.

