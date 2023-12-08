Pengusaha UMKM Yakin Ganjar-Mahfud Bisa Bawa Indonesia Lebih Sejahtera

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diyakini menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang mampu membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Karena alasan itulah, relawan progresif atau Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif memberikan dukungan terhadap paslon nomor urut tiga ini.

Direktur Nasional Relawan Progresif, Eka Sastra mengatakan, ada Direktur Wilayah Progresif dari 38 provinsi datang untuk mendukung serta siap memenangkan Ganjar dan Mahfud dalam Pemilu Presiden 2024.

“Bisa dicek mereka semuanya bukan dari Jakarta, mereka datang biaya sendiri karena punya tekad yang sama bahwa bangsa besar ini punya potensi dan mampu mengejar ketertinggalannya. Makanya, kami percaya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mampu membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera,” kata Eka di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Eka menyampaikan yang tergabung dalam Progresif merupakan para pengusaha, tapi sebagian besarnya adalah pengusaha UMKM. “Kita ada 67 juta UMKM di Indonesia, dan itulah yang menjadi teman, binaan sekaligus sasaran dari Progresif,” ujarnya.

Menurut dia, Progresif terbentuk bukan hanya gara-gara Pemilu presiden saja, karena hal itu sangat pendek cuma 5 tahunan. Akan tetapi, kata dia, Progresif berpikir 2045, bagaimana mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand dan lainnya.

“Karena kita masih dibawah rata-rata semuanya. Progresif percaya, kita bisa mengejar ketertinggalan kita kalau punya pengusaha kuat, profesional dan mampu membangun Indonesia,” tuturnya.

Untuk membangun Indnesia unggul sejahtera, Eka menyebut ada tiga syarat diantaranya butuh pemerintahan yang baik dan dikelola oleh orang berpengalaman. Kedua, perlu kepastian hukum karena jika tidak ada kepastian hukum bagaimana usaha bisa maju, terjaga dan terlindungi.

“Pak Ganjar punya pengakaman di legislatif, gubernur sampai tuntas. Pak Mahfud adalah tokoh kepastian hukum Indonesia,” ungkapnya.