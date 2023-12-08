Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Sholat Jumat, Mahfud MD Bicara 4 Mata dengan PM Malaysia

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |15:53 WIB
Usai Sholat Jumat, Mahfud MD Bicara 4 Mata dengan PM Malaysia
Anwar Ibrahim dan Mahfud MD. (Foto: Riana Rizkia)
MALAYSIA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dirinya sempat berbincang empat mata dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim setelah Sholat Jumat bersama, di Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (8/12/2023).

Mahfud mengatakan, dalam perbincangan tersebut, dirinya dan PM Malaysia Anwar Ibrahim membahas berbagai hal secara intens. Namun ia enggan memerinci apa saja yang menjadi obrolan keduanya.

"Kami ada ngobrol-ngobrol berdua, empat mata sebentar memisah dari kelompok. Kalau berdua, berarti nggak boleh didengar orang. Tapi intinya, persahabatan," kata Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
