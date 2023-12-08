Komitmen Panglima TNI-Kapolri Amankan Pemilu Berjalan Aman dan Damai

PAPUA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyerukan komitmen bersamanya untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai, aman dan lancar.

Seruan sinergisitas pimpinan lembaga TNI dan Polri tersebut disampaikan dalam kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke Papua, pada, Jumat (8/12/2023). Salah satu agendanya adalah meninjau deklarasi Pemilu Damai bersama dengan lintas elemen masyarakat di Papua.

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan, TNI-Polri bersama seluruh stakeholder terkait memiliki tugas mengawal dan mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berjalan damai, aman dan lancar.

"Terkait dengan kegiatan yang kita lakukan selama ini, dimana-dimana kita selalu mengawal, menyerukan, dan menyaksikan bersama masyarakat serta KPUD, Bawaslu menyelenggarakan komitmen pemilu damai," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini pun menegaskan, kegiatan deklarasi Pemilu damai sangat penting dan harus terus digelorakan.

Menurut Sigit, perbedaan dalam pesta demokrasi adalah hal yang lumrah, seluruh masyarakat bebas menentukan pilihannya. Namun, ditegaskan Sigit, dalam Pemilu 2024 semua pihak harus mengutamakan, mengawal serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sehingga ke depan apa yang menjadi tujuan nasional dan cita-cita bangsa semuanya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai harapan rakyat," ujar Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI memiliki harapan yang sama. Ia ingin Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman dan damai. Untuk itu, ia menegaskan akan berkolaborasi dengan Polri dan stakeholder terkait mewujudkan hal tersebut.

"Kita berharap pelaksanaan Pemilu di Papua dan daerah lainnya berjalan lancar. Kita akan bantu dari distribusi sampai pengamanan di TPS. Tentunya kita berkolaborasi dengan Polri, Bawaslu dan KPU yang ada di wilayah," ucapnya.