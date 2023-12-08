Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tegaskan Komitmen Ganjar Pranowo pada Anti Korupsi, Jurkam Muda Gelar Napak Tilas Sejarah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |19:42 WIB
Tegaskan Komitmen Ganjar Pranowo pada Anti Korupsi, Jurkam Muda Gelar Napak Tilas Sejarah
Jurkam muda Ganjar Pranowo napak tilas ke Makam Mbah Priuk (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Juru Kampanye (Jurkam) Muda Generasi Pemenang di bawah pimpinan Deputi Kinetik Teritorial Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan menyelenggarakan acara Napak Tilas Sejarah dengan tema Jejak yang Menginspirasi - Berjalan Menuju Integritas di Hari Anti Korupsi, Jumat (8/12/2023),

Kegiatan yang digerakkan oleh Wadir Eksekutif Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud Piet Cintya Mawar ini bertujuan menggali dan merenungi jejak-jejak sejarah dari tokoh-tokoh yang menginspirasi, sebagai bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi.

"Harapan kami, jejak yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh bersejarah ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi menegakkan nilai keadilan dan integritas," ujar Piet Cintya Mawar.

Napak tilas, ujarnya, dilakukan dengan ziarah ke beberapa makam tokoh bersejarah, yang dinilai sebagai sumber inspirasi dalam perjuangan melawan korupsi, di antaranya kunjungan ke makam Habib Kuncung, makam Pangeran Jayakarta, makam Mbah Priuk, dan makam Luar Batang.

"Setiap tempat ziarah dipilih dengan cermat untuk meresapi jejak perjuangan melawan korupsi dan meneladani nilai-nilai integritas yang telah ditinggalkan oleh para tokoh tersebut," kata Piet Cintya Mawar.

